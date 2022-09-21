Астана, 21 сентября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Объявляя частичную мобилизацию среди резервистов, власти России не демонстрируют панику или неуверенность. Об этом 21 сентября написал в своём телеграм-канале казахский политолог Данияр Ашимбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Частичную мобилизацию в России, при всем уважении к паникерам, не следует рассматривать как шаг на пути к третьей мировой войне. Частичная мобилизация — это не только пополнение военного резерва, но и сильный шаг в «войне нервов», — подчеркнул он.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что ни Москва, ни Киев официально не объявили друг другу войну, Россия не ввела военное положение, а пролегающий по территории б. УССР газопровод продолжает работать.

Ашимбаев высказал предположение о возможном существовании неких договорённостей с Западом по формату боевых действий.

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Также он отметил, что президент России Владимир Путин на недавних встречах с лидерами стран ШОС достиг определённых договорённостей о совместных действиях и согласовании позиций.

«Тыл относительно прикрыт, тем более что немало сил в мире желают если не победы России, то хотя бы ослабления Запада. Администрация в Вашингтоне шатается и может потерять через пару месяцев большинство в обеих палатах Конгресса. О единстве ЕС также говорить весьма сложно», — констатировал политолог.

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