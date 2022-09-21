Мадрид, , 19:21 — REGNUM Испанская актриса Ана де Армас рассказала, что она и съёмочная группа посетили могилу Мэрилин Монро, чтобы получить разрешение от покойной знаменитости на съёмку байопика «Блондинка». Об этом сообщает издание AnOther Magazine.

Анна де Армас в фильме «Блондинка» режиссёра Эндрю Доминика Кадр из трейлера

«Мы взяли большую карточку, и каждый из съемочной группы написал на ней свое послание для Мэрилин. Потом мы пошли на кладбище и положили открытку в склеп. Таким образом мы попросили у неё разрешение на съёмки», — заявила де Армас. Она также добавила, что каждый участник съёмочной группы чувствовал огромную ответственность, поскольку должен был «рассказать историю Нормы Джин, человека, скрывавшегося за личностью Мэрилин Монро».

Напомним, «Блондинка» выйдет в мировой прокат 28 сентября 2022 года. Главную роль в ленте исполнит Ана де Армас, а режиссёром выступит Эндрю Доминик.

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