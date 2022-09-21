Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подал иск против экс-президента США Дональда Трампа и его взрослых детей, ссылаясь на «многочисленные акты мошенничества», сообщает 21 сентября Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск подан в рамках гражданского расследования возможного мошенничества в компании Trump Organization

Генпрокурор обвиняет Trump Organization в неправомерных действиях при подготовке ежегодных отчетов о финансовом состоянии Трампа с 2011 по 2021 год. В качестве ответчиков в нем также названы сама компания Trump Organization, так и сын бывшего президента Дональд Трамп-младший и его дочь Иванка Трамп.

Напомним, что Трамп и компания в свою очередь утверждают, что Джеймс политизирует расследование и тем самым нарушает права семьи Трампа в соответствии с Конституцией США.

Джеймс ранее занималась расследованием дела о домогательствах, в которых обвинили экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

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