Москва, , 19:18 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв рассказал о процедуре принятия в Российскую Федерацию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и об образовании в составе России новых субъектов.

Константин Косачёв Council.gov.ru

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Согласно российскому законодательству в качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть.

Инициатором предложения о принятии в Российскую Федерацию иностранных государств в качестве новых субъектов РФ и заключении соответствующих международных договоров должны выступить сами народные республики Донбасса и (или) другие территории бывшей УССР, отметил Косачёв.

«Президент РФ после поступления соответствующего предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Государственную думу, правительство РФ и при необходимости проводить с ними соответствующие консультации», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Далее в случае достижения политического согласия разрабатываются проекты международных договоров о принятии в РФ иностранных государств (частей иностранного государства) и образовании в её составе новых субъектов.

«В частности, в этих договорах должны быть урегулированы вопросы наименования и статуса субъектов, гражданства, правопреемства, функционирования органов публичной власти, действия законодательства и так далее. Для этих целей может быть установлен переходный период интеграции новых субъектов в правовую, финансовую, кредитную и экономическую системы РФ», — пояснил парламентарий.

После подписания международных договоров президент РФ обращается в Конституционный суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ соответствующих международных договоров. И в случае положительного решения КС международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде.

Одновременно с международными договорами в Государственную думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров, пояснил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Решение об этом приняли власти освобожденных от киевских боевиков территорий бывшей УССР.