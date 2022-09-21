Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Совет Безопасности ООН нужно расширять, заявил 21 сентября американский президент Джо Байден на ГА ООН. Он объяснил это необходимостью для ООН «эффективнее реагировать на нужды современного мира».

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джо Байден «Соединённые Штаты поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов».

Напомним, накануне, 20 сентября, французский президент Эммануэль Макрон предложил расширить число постоянных членов СБ ООН, ограничив в то же время «право вето в отношении массовых преступлений».

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