Москва, , 19:16 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 сентября снизились в среднем на 0,03%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

За период с начала сентября потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,15%, а инфляция за период с начала года замедлилась до 10,23%.

Согласно данным Росстата, за неделю в среднем по стране снизились цены на гречневую крупу — на 1,3%, сахар-песок — на 1,2%, мясо кур, маргарин, чёрный чай и пшено – на 0,4%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, поваренную соль – на 0,3%, свинину, сметану, творог и рис – на 0,2%, подсолнечное масло, вермишель и макаронные изделия – на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца подорожали на 0,7%, варёные колбасы — на 0,5%, мороженая рыба — на 0,4%, пастеризованное молоко и печенье – на 0,3%, сосиски и сардельки, сливочное масло – на 0,2%, баранина, стерилизованное молоко, хлеб и водка – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,1%. В том числе репчатый лук стал дешевле на 7%, морковь — на 4,6%, картофель и свекла — на 3,3%, яблоки – на 2,7%, белокочанная капуста – на 1,3%. В то же время огурцы подорожали на 12,4%, бананы – на 2,2%, помидоры – на 1,6%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички, туалетное мыло и женские гигиенические прокладки подорожали на 0,3%, туалетная бумага, зубные щётки, пелёнки для новорожденных, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, хозяйственное мыло — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю выросли в среднем на 0,1%.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется уже одиннадцатую неделю подряд. Так, по данным Росстата, в предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,03%, за неделю до этого — на 0,13%, ещё неделей ранее — на 0,16%.