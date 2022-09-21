Москва, , 19:15 — REGNUM Мобилизация позволит реализовать задачи, для достижения которых была начала специальная военная операция. Об этом 21 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, 300 тысяч военнослужащих, которых планируется мобилизовать, вполне достаточно для того, чтобы добиться поставленных целей.

«Если мы достигнем верхнего предела, то нам хватит этих сил. Мы начинали спецоперацию с меньшим количеством сил. У нас было 200 тыс. военнослужащих (союзных войск России, ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM). С учетом мобилизации нам хватит этих ресурсов», — сказал Ходаковский.

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