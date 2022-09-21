Москва, 21 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Мобилизация позволит реализовать задачи, для достижения которых была начала специальная военная операция. Об этом 21 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, 300 тысяч военнослужащих, которых планируется мобилизовать, вполне достаточно для того, чтобы добиться поставленных целей.

«Если мы достигнем верхнего предела, то нам хватит этих сил. Мы начинали спецоперацию с меньшим количеством сил. У нас было 200 тыс. военнослужащих (союзных войск России, ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM). С учетом мобилизации нам хватит этих ресурсов», — сказал Ходаковский.