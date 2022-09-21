Великий Новгород, 21 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с 1160-летием Российской государственности. С поздравлением он выступил 21 сентября в Великом Новгороде.

Екатерина II и Григорий Потёмкин на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде

«Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 1160 лет Российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Великий Новгород, Изборск, Старая Ладога и Рюриково городище — «все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения».

Он подчеркнул, что Русь объединила славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена.

«Отсюда, с севера, начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена. Собравшее их под свои крепнущие крылья. От Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма», — сказал Владимир Путин.