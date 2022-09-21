Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Бывший офицер полиции Миннеаполиса, признавший себя виновным в пособничестве в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала расовые протесты в США, приговорен к трем годам тюремного заключения, сообщает 21 сентября Reuters.

Граффити в честь Джорджа Флойда Singlespeedfahrer

Приговор вынесли 39-летнему Томасу Лейну, которого ранее уже осудили на два с половиной года за нарушение гражданских прав Флойда.

Лейн был одним из четырех полицейских, участвовавших в аресте Флойда 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. Коллега Лэйна Дерек Шовин задушил Флойда во время задержания, стоя коленом на его шее в течение девяти минут. Видео с места ареста спровоцировало протесты против расизма и жестокости полиции в городах США.