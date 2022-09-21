Оттава, , 19:09 — REGNUM Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон, снявший «Аватара», рассказал, почему сиквел картины выходит лишь спустя 13 лет после первой части. Об этом пишет портал Screen Rant.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

«Я мог бы снять продолжение спустя два года после выхода оригинала, но оно провалилось бы, потому что людей бы не тронули ни персонажи, ни режиссура. Мой личный опыт хорошо научил меня, что с запусками сиквелов лучше не торопиться. Я снял сиквел «Чужие» спустя семь лет после выхода оригинала. Картина была очень тепло принята. Потом я сделал «Терминатора 2» тоже через семь лет после релиза первого фильма. Вторая часть заработала на порядок больше, чем первая», — сказал Кэмерон. В то же время постановщик признался, что в какой-то момент начал сомневаться в успехе сиквела: «Я был немного обеспокоен тем, что слишком долго тянул верёвку в быстро меняющемся современном мире. Но это было до тех пор, пока мы не выпустили тизер, который набрал 148 миллионов просмотров всего за сутки».

Напомним, премьера сиквела «Аватара» намечена на 16 декабря 2022 года. Выйдет ли лента в России — неизвестно.

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