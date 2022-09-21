Министр обороны Албании высказался в поддержку Киева
Тирана, 21 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Министр обороны Албании Нико Пелеши 21 сентября высказался в поддержку сопротивления российской специальной военной операции киевскими властями.
Kitty Terwolbeck
Миру — мир!
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе выступления по случаю Всемирного дня мира политик подчеркнул, что сегодня «мир хрупок как никогда», а также заявил, что «Албания вместе с союзниками остается привержена помощи народу, который имеет право восстановить то, что мы сегодня празднуем — мир».
Напомним, утром 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.