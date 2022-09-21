Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 21 сентября обвинил Россию в нарушении основных принципов Организации Объединенных Наций, а также в «безответственных» угрозах о применении ядерного оружия, сообщает Reuters.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Байден осудил президента России Владимира Путина за проведение специальной военной операции на территории бывш. УССР. Отметим, что киевскому режиму помогают финансированием и оружием около 40 членов ООН.

«Россия бесстыдно нарушила основные положения Устава Организации Объединенных Наций», — заявил Байден.

Ранее 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Путин также поддержал референдумы в Донбассе и в двух областях на территории б. УССР.