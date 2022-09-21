Москва, , 19:04 — REGNUM Первые сформированные из мобилизованных граждан России подразделения могут попасть в зону специальной военной операции примерно через два месяца. Об этом 21 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Комбат ДНР отметил, что процесс мобилизации не может быть быстрым, к тому же новые сформированные подразделения нуждаются в подготовке личного состава и боевом слаживании.

«Процесс мобилизации не быстрый. Если принимать во внимание курсы повышения квалификации, то первые подразделения смогут поступать не раньше, чем через два месяца. Но если говорить об изменениях в тактике, то о какой-либо тактике можно будет говорить после того, как мы восполним свои потери. Тогда у нас появится потенциал для навязывания противнику той или ной тактики», — сказал Ходаковский.

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