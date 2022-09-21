Екатеринбург, 21 сентября 2022, 19:44 — REGNUM В Екатеринбурге с 27 по 30 сентября состоится финал Всероссийского слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне». На него приедут победители регионально-войсковых этапов из всех войсковых казачьих обществ Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933
Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Воспитанникам старших классов школ, казачьих кадетских корпусов и военно-патриотических клубов из разных уголков России предстоит показать себя в таких состязаниях, как прыжки, подтягивание, бег, стрельба из пневматической винтовки и других. Также юные казаки представят свои проекты по продвижению комплекса ГТО среди сверстников. Кроме того, они примут участие в конкурсе на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО.

Александр Дейнека. Физкультурники. 1934
Александр Дейнека. Физкультурники. 1934

Мероприятие организовало Минпросвещения России​​​​​​​ при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Также среди организаторов значатся министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Оренбургское войсковое казачье общество.

Екатеринбург стал площадкой для Всероссийского слёта ГТО впервые. Делегации молодёжи из всех казачьих войск возглавят представители Всероссийского казачьего общества. В состав каждой команды входят восемь человек, в том числе по четыре в возрастных группах от 14 до 15 и от 16 до 17 лет. Победителей слёта наградят дипломами и памятными призами.

Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов отмечает, что молодые казаки выбирают физическую выносливость, здоровый образ жизни, активность, а также стремятся достигать высоких целей.

«И это здорово! Потому что эти ребята в будущем станут защитниками нашей страны, такими же отважными, как те казаки, которое сейчас воюют на Донбассе, такими же, как их прадеды, остановившие фашизм в середине прошлого века», — сказал Романов.

Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов
Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов
ataman-ovko.ru

Церемония открытия соревнований состоится 28 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Луч». А закрытие пройдёт 30 сентября в Большом концертном зале Дома офицеров. Также на тот день запланировано венков и цветов к военно-мемориальному комплексу «Чёрный тюльпан», расположенному на площади Советской Армии.