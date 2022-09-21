Екатеринбург, 21 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 27 по 30 сентября состоится финал Всероссийского слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне». На него приедут победители регионально-войсковых этапов из всех войсковых казачьих обществ Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Воспитанникам старших классов школ, казачьих кадетских корпусов и военно-патриотических клубов из разных уголков России предстоит показать себя в таких состязаниях, как прыжки, подтягивание, бег, стрельба из пневматической винтовки и других. Также юные казаки представят свои проекты по продвижению комплекса ГТО среди сверстников. Кроме того, они примут участие в конкурсе на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО.

Александр Дейнека. Физкультурники. 1934

Мероприятие организовало Минпросвещения России​​​​​​​ при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Также среди организаторов значатся министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Оренбургское войсковое казачье общество.

Екатеринбург стал площадкой для Всероссийского слёта ГТО впервые. Делегации молодёжи из всех казачьих войск возглавят представители Всероссийского казачьего общества. В состав каждой команды входят восемь человек, в том числе по четыре в возрастных группах от 14 до 15 и от 16 до 17 лет. Победителей слёта наградят дипломами и памятными призами.

Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов отмечает, что молодые казаки выбирают физическую выносливость, здоровый образ жизни, активность, а также стремятся достигать высоких целей.

«И это здорово! Потому что эти ребята в будущем станут защитниками нашей страны, такими же отважными, как те казаки, которое сейчас воюют на Донбассе, такими же, как их прадеды, остановившие фашизм в середине прошлого века», — сказал Романов.

ataman-ovko.ru Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов

Церемония открытия соревнований состоится 28 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Луч». А закрытие пройдёт 30 сентября в Большом концертном зале Дома офицеров. Также на тот день запланировано возложение венков и цветов к военно-мемориальному комплексу «Чёрный тюльпан», расположенному на площади Советской Армии.