Новосибирск, , 19:03 — REGNUM На выступление Полины Гагариной Новосибирская область потратит почти 9 млн рублей. Она споёт на 85-летии региона. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок.

Новосибирская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что само выступление обойдётся в 7 млн рублей. Во столько оценены «услуги по организации выступления приглашенной звезды эстрады Полины Гагариной в концертной программе на Михайловской набережной (гонорар) в рамках проведения торжественной церемонии празднования 85-летия со дня основания Новосибирской области». Ещё около 2 млн рублей пойдёт на обеспечение райдера певицы.

Согласно программе празднования 85-летия Новосибирской области, которое начнут отмечать с 22 сентября, Полина Гагарина выступит на Михайловской набережной в Новосибирске 24 сентября. Также в этот день для новосибирцев будет петь исполнительница Ханна.

Стоит отметить, что в соцсетях некоторые новосибирцы уже обратились к региональным властям с просьбой не устраивать празднеств во время проведения спецоперации.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, праздничный фейерверк в честь 85-летия Новосибирской области власти региона всё же отменили — из-за его неуместности на фоне специальной военной операции.

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