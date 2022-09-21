Великий Новгород, 21 сентября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Даже на время Россия не должна отказываться от своих национальных интересов, заявил 21 сентября в своём выступлении президент страны Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент заявил, что российский народ — это патриоты по свой сути и характеру. Доказательством тому служит героизм, который проявляют российские военные, добровольцы в ходе спецоперации на территории б. УССР.

Российские воины сражаются как братья — плечом к плечу. Это делается «ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой».

Владимир Путин «За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов».

Глава государства подчеркнул, что Россия больше не допустит подобных ситуаций, когда под угрозой оказывалось само её существование. Никакие запугивания и шантаж её не сломят, народ и руководство страны никогда не предадут, не утратят свой суверенитет, а будут делать всё, чтобы укрепить его.