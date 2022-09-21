Путин заявил, что ослабление суверенитета смертельно опасно для России
Великий Новгород, 21 сентября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Даже на время Россия не должна отказываться от своих национальных интересов, заявил 21 сентября в своём выступлении президент страны Владимир Путин.
Президент заявил, что российский народ — это патриоты по свой сути и характеру. Доказательством тому служит героизм, который проявляют российские военные, добровольцы в ходе спецоперации на территории б. УССР.
Российские воины сражаются как братья — плечом к плечу. Это делается «ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой».
Глава государства подчеркнул, что Россия больше не допустит подобных ситуаций, когда под угрозой оказывалось само её существование. Никакие запугивания и шантаж её не сломят, народ и руководство страны никогда не предадут, не утратят свой суверенитет, а будут делать всё, чтобы укрепить его.