Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В университете Нью-Йорка (США) введут спецкурс по творчеству певицы Ланы Дель Рей (Элизабет Вулридж Грант). Об этом пишет издание Variety.

Цитата из видеоинтервью Лана Дель Рей

По данным источника, курс получит название «Темы в записанной музыке: Лана Дель Рей» и пройдёт под руководством журналистки Кэти Иандолис с середины октября по декабрь 2022 года. В рамках занятий студенты будут изучать влияние Дель Рей на поп-музыку XXI века, её отношение к феминизму и связь исполнительницы с движениями за социальную справедливость. Помимо этого, на курсе также будут затронуты личности музыкантов, на которых оказало сильное влияние творчество певицы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Тейлор Свифт рассказала, как будет называться одна из её песен в альбоме Midnights. По словам певицы, одна из песен в пластинке будет называться Mastermind.