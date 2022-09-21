Москва, 21 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на закрытом обсуждении материально-технического обеспечения участников специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Я еще раз настаиваю, чтобы председатель Госдумы договорился с нашими военными и пригласил их на закрытое заседание! Да, стратегия и тактика — вопрос верховного главнокомандующего и генералов. Однако вопрос материально-технического обеспечения наших ребят, касается каждого комитета Госдумы!» — заявил Зюганов.

По его убеждению, «абсолютно неприемлемо, когда подходит осенне-зимний период, а у них нет ни портянок, ни плащ-палаток».

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.