Москва, , 18:45 — REGNUM Решение объявить в Россию частичную мобилизацию является оправданным. Об этом 21 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решения эпохальные. Мобилизация — лишь средство достижения целей, которые мы перед собой поставили. По поводу мобилизации были разные, полярные точки зрения и в результате состоялось сложное, но обдуманное решение о частичной мобилизации с привлечением на службу людей, которые имеют востребованные военно-учетные специальности», — сказал Ходаковский.

По его словам, частичная мобилизация позволит решить ряд проблем, которые возникли во время спецоперации.

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