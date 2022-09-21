Москва, 21 сентября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Решение объявить в Россию частичную мобилизацию является оправданным. Об этом 21 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Решения эпохальные. Мобилизация — лишь средство достижения целей, которые мы перед собой поставили. По поводу мобилизации были разные, полярные точки зрения и в результате состоялось сложное, но обдуманное решение о частичной мобилизации с привлечением на службу людей, которые имеют востребованные военно-учетные специальности», — сказал Ходаковский.

По его словам, частичная мобилизация позволит решить ряд проблем, которые возникли во время спецоперации.