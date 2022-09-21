Москва, 21 сентября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») предложил принять закон о частных военных компаниях.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Пришло время легализовать ЧВК. Хватит ютиться по ОООшкам», — отметил Попов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о деятельности частных военных компаний ранее внесли депутаты Госдумы фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым. Документ определяет правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и деятельностью частных военных и военно-охранных компаний. Вопросы лицензирования деятельности ЧВК должны регламентироваться Министерством обороны РФ.