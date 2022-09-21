Таджикистан всеми способами выживает киргизов из приграничья — политолог
Бишкек, 21 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Произошедший несколько дней назад вооружённый конфликт на киргизско-таджикской границе является продолжением прошлогодней военной агрессии со стороны Таджикистана. Об этом заявил политолог из КиргизииИгорь Шестаков, передаёт «24. kg».
По словам эксперта, так таджикские власти демонстрируют готовность добиваться силой желаемых результатов по неописанным участкам границы с Киргизией.
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«Военными вторжениями президент Эмомали Рахмон пытается не только укрепить свое положение во внутриполитической борьбе в Таджикистане, но и методично реализует программу по освоению и будущему заселению спорных территорий», — пояснил он.
Собеседник отмечает, что пока киргизские власти долгие годы не уделяют вопросам границы должного внимания, граждане Таджикистана массово скупают земельные участки на приграничных территориях у граждан Киргизии, уезжающих на заработки в Россию.
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«Спустя десять лет официальный Душанбе делает всё, чтобы жители приграничных районов сами покидали дома и больше не возвращались. Обратите внимание на то, что в первую очередь [таджикские военные] уничтожают социальные объекты и инфраструктуру, а не военные части», — подчеркнул Шестаков.
Также политолог выразил мнение, чтоподписанное на недавно прошедшем саммите ШОС в Самарканде соглашение о строительстве железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан» не могло послужить причиной вооружённого конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном.
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