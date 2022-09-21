Бишкек, 21 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Произошедший несколько дней назад вооружённый конфликт на киргизско-таджикской границе является продолжением прошлогодней военной агрессии со стороны Таджикистана. Об этом заявил политолог из КиргизииИгорь Шестаков, передаёт «24. kg».

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По словам эксперта, так таджикские власти демонстрируют готовность добиваться силой желаемых результатов по неописанным участкам границы с Киргизией.

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«Военными вторжениями президент Эмомали Рахмон пытается не только укрепить свое положение во внутриполитической борьбе в Таджикистане, но и методично реализует программу по освоению и будущему заселению спорных территорий», — пояснил он.

Собеседник отмечает, что пока киргизские власти долгие годы не уделяют вопросам границы должного внимания, граждане Таджикистана массово скупают земельные участки на приграничных территориях у граждан Киргизии, уезжающих на заработки в Россию.

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«Спустя десять лет официальный Душанбе делает всё, чтобы жители приграничных районов сами покидали дома и больше не возвращались. Обратите внимание на то, что в первую очередь [таджикские военные] уничтожают социальные объекты и инфраструктуру, а не военные части», — подчеркнул Шестаков.

Также политолог выразил мнение, чтоподписанное на недавно прошедшем саммите ШОС в Самарканде соглашение о строительстве железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан» не могло послужить причиной вооружённого конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном.

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