21 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 20:28 — REGNUM Уже только по отказу от обслуживания российских карт «Мир» можно сделать вывод не только о неразвитости финансовых систем ряда стран и, следовательно, их зависимости от доллара. Очевидно, что и страх перед вторичными санкциями США может говорить о наличии за рубежом как материальных и финансовых интересов элит, так и защитных активов таких стран, которые они, естественно, боятся потерять. Еще четыре года назад, например, известные казахстанские эксперты-экономисты, как их представляло местное издание zakon. kz, рассказывали, что отказываться от доллара Казахстану не только не имеет смысла, но и сложно — в силу неразвитости финансовой системы. Мол, теоретически перейти в другую валюту возможно, но практически должна быть организована крупная биржевая торговля (нефтью) в других валютах, например, в юанях или рублях. Кроме того, существует потенциальная опасность попасть, так сказать, в немилость США.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

Как напоминал экономист Айдархан Кусаинов, желание Ближнего Востока продавать нефть в динарах вылилось в волну цветных революций, а торговля Китая нефтью в юанях повлекла торговые войны с Сединенными Штатами. Отказ от доллара, говорил другой экономист, Арман Байганов из компании Astana Best Consulting Group, грозит ростом теневого сектора ряда операций на финансовом рынке страны, а возникающая в этом случае необходимость расширения контроля за рынком грозит, в свою очередь, ростом дополнительной нагрузки для Нацбанка и различных проверяющих органов. Более того, он предполагал, что отказ от американской валюты вряд ли приведет к стопроцентной конвертации тенге, скорее капитал начнет утекать из Казахстана за рубеж, что приведет к возникновению паники на финансовом рынке со всеми вытекающими последствиями для экономики республики.

И хотя, судя по сообщениям российских СМИ, однозначно судить о том, что тот же Казахстан напрочь отказался — нет, не от доллара, а от сотрудничества с российской платежной системой «Мир», нельзя. Как пишут «Известия», наряду с турецкими банками отдельные игроки финансового рынка Казахстана, которые ранее принимали карты «Мир», теперь перестают работать с оператором с корнями из России. Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что отдельные кредитные организации могут временно отказаться от работы с «Миром», дабы не оказаться «в ссылке» — отлученными от мировой финансовой системы, а также прогнозируют возможное усиление давления Запада — помимо Турции — на банки других стран, где работают с системой «Мир».

Казахстан Andy_Bay

Крупным зарубежным публичным банкам, сказал изданию вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, важна работа с иностранной валютой, поэтому риски отключения от международных расчетов для них слишком велики. Они вынуждены, по его словам, учитывать эти риски и ограничивать прием нацкарт или, по крайней мере, не афишировать это партнерство. Между тем снижение доли американской валюты в расчетах и резервах, то есть дедолларизация, как сказал на днях казахстанскому информагентству «Медиа-портал Караван» аналитик компании Esperio Нурбек Искаков, не представляет персонализированной угрозы для республики.

Напротив, если Россия, Китай, Индия и другие страны будут проводить такой курс, то это, по его мнению, автоматически приведет к увеличению доли расчетов с этими странами в национальных валютах, что сделает курс национального тенге более устойчивым благодаря диверсификации финансовых потоков, идущих через тенговый канал. Тем временем стоит обратить внимание на тезисы заявления рейтингового агентства Standard & Poors, пересмотревшего прогноз по суверенным кредитным рейтингам Республики Казахстан со «стабильного» на «негативный».

Казахстанский тенге thephilippena

«Рейтинги Казахстана поддерживаются сильными финансовыми и внешними балансами страны. Они были сформированы в основном за счет профицита бюджета, образовавшегося в период высоких цен на сырьевые товары, который закончился в конце 2014 года. Соответствующие активы были аккумулированы в Национальном фонде Республики Казахстан (НФРК) и в основном инвестированы за рубежом. Мы прогнозируем, что ликвидные внешние активы экономики будут превышать внешний долг до 2025 года», — цитирует казахстанский «Караван» заявление S&P Global Ratings.

То есть, с одной стороны, у республики неплохая финансовая подушка «безопасности» (правда, валютная, размещенная за рубежом и оттого — безопасная ли?). Собственно рейтинговое агентство S&P сохранило краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинги Казахстана на инвестиционном уровне, что, по словам Искакова, говорит о подтверждении оценки о достаточном уровне текущей финансовой устойчивости Казахстана для международных инвестиций в страну. Ну, а с другой — эта самая финансовая устойчивость может в ближайшие несколько лет ухудшиться при реализации некоторых рисков, которые как бы и стали причиной пересмотра кредитного рейтинга республики. Речь идет, как пояснил эксперт, об угрозах сокращения доходов от экспорта нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) (по мнению аналитиков S&P, Казахстан остается уязвимым к потенциальным сбоям в работе трубопровода, от которого зависит около 80 процентов экспорта нефти) и в то же время растущих затрат на долговое финансирование.

Иными словами, пояснил местный эксперт, резервы республики (Нацфонд и международные резервы Нацбанка) в 5,5 раза превышают внешний госдолг и в 1,2 раза — общий внешний долг страны, без учета внутрикорпоративной задолженности. Однако на фоне замедления мировой и казахстанской экономик (годовой рост ВВП Казахстана в июне замедлился с 4,6% до 3,4%, а месячный рост ВВП в июле — с 5,7% до 0,5%, самого низкого значения с начала 2021 года) и высокой инфляции власти Казахстана, по словам Искакова, в июне–июле перешли от политики антиинфляционного сжатия денежной массы к политике ее быстрого расширения (только за июнь–июль денежный агрегат М2 в РК вырос на 18%), что ведет к ускорению инфляции.

Национальный банк Республики Казахстан nationalbank.kz

Снижение доходов бюджета республики из-за проблем с транспортировкой через КТК или падения цен на нефть, а также повышение ставки для борьбы с инфляцией, что делает заимствования, в том числе для государства, более дорогими, как указывают в S&P, могут привести к росту расходов по обслуживанию и погашению долга, ухудшению бюджетных показателей. При этом примечательно — эксперты полагают, что часть проблем в республике будет решаться за счет накопленных резервов, но есть риск, отмечают они, что руководство Казахстана продолжит делать акцент на внутреннее финансирование, расширяя денежную массу еще больше.

Также в рейтинговом агентстве отметили, что в ближайшие два года рейтинги Казахстана могут снова снизиться — в случае, если, к примеру, пропускная способность трубопровода КТК снизится и будет оставаться такой длительное время, а также в случае роста расходов на обслуживание и погашение государственного долга в результате инфляционного давления и роста затрат на привлечение заемных средств. При реализации такого сценария инвестиционный рейтинг республики может быть снижен до спекулятивного. Какой выход? Вероятно, Казахстан должен также диверсифицировать экспортные маршруты нефти, о чем, судя по публикациям в российских СМИ, в республике и так задумались.

В середине августа «Ведомости» со ссылкой на источники Reuters сообщали, что Казахстан начнет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана. Эксперты также отмечали, что республика может наладить поставки нефти в обход России, но для этого ей придется значительно расширить портовые мощности и построить танкерный флот. Ну и наконец, не зря же сегодняшние рейтинги, присвоенные международным агентством, пока соответствуют уровню, позволяющему привлекать международные же инвестиции.