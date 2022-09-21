Москва, 21 сентября 2022, 18:38 — REGNUM Министерство финансов России не видит необходимости в системной докапитализации российских банков на текущем этапе, заявил 21 сентября журналистам глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.
«На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна», — сказал он в кулуарах форума Ассоциации банков России (АРБ).
Напомним, в начале сентября АРБ обратилась к Банку России с просьбой рассмотреть возможность докапитализации банковского сектора за счёт средств Фонда национального благосостояния.