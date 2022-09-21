Москва, , 18:38 — REGNUM Министерство финансов России не видит необходимости в системной докапитализации российских банков на текущем этапе, заявил 21 сентября журналистам глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна», — сказал он в кулуарах форума Ассоциации банков России (АРБ).

Напомним, в начале сентября АРБ обратилась к Банку России с просьбой рассмотреть возможность докапитализации банковского сектора за счёт средств Фонда национального благосостояния.