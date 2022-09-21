Москва, 21 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Министерство финансов России не видит необходимости в системной докапитализации российских банков на текущем этапе, заявил 21 сентября журналистам глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна», — сказал он в кулуарах форума Ассоциации банков России (АРБ).

Напомним, в начале сентября АРБ обратилась к Банку России с просьбой рассмотреть возможность докапитализации банковского сектора за счёт средств Фонда национального благосостояния.