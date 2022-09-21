Санкт-Петербург, , 20:12 — REGNUM Поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача по частичной мобилизации носит во многом превентивный характер, призванный охладить горячие головы геополитических противников России. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM 21 сентября поделился депутат Заксобрания Ленобласти от партии «Единая Россия», политолог Станислав Еремеев.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Еремеев заявил, что, судя по анализу общественного мнения, большая часть жителей поддерживает руководство страны, президента России Владимира Путина. Во время выступления президент подчёркивал важность этой поддержки для него.

«Мы должны помнить, что против нас воюет огромное количество вооружённого народа, как представляющие вооружённые силы [бывш УССР], так и наёмников, так и многочисленных военных советников, консультантов, частных армий. Это всё вместе должно учитываться при проведении военной операции, которая, как мы понимаем, имеет большую протяжённость фронта», — отметил Еремеев.

Оценивая принятые Путиным решения, политолог напомнил, что под частичную мобилизацию попадёт всего чуть больше 1% от общего объема мобилизационных возможностей страны. Еремеев также выразил надежду на то, что Генеральный штаб Вооруженных сил РФ и военные специалисты, понимая важность и стремление населения освобождённых территорий быть в составе России, обеспечат всё необходимое для достижения поставленных целей.

«Я думаю, что та задача, которая поставлена сегодня верховным главнокомандующим, президентом Путиным, по проведению мероприятий мобилизационного характера, она носит во многом упреждающий, превентивный характер, чтобы наши геополитические противники понимали, что Россия обладает большими ресурсами, в том числе мобилизационными», — заключил эксперт.

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