Москва, 21 сентября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Министерство финансов России признало несостоявшими оба запланированных на 21 сентября аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Минфин планировал предложить инвесторам на аукционах два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в марте 2029 года и в июле 2036 года на общую сумму 30 млрд рублей.

Однако, как говорится в сообщении ведомства, оба аукциона были признаны «несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

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Напомним, 14 сентября Минфин провёл первый более чем за полгода аукцион по размещению облигаций федерального займа. Ведомство реализовало ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением 23 июля 2031 года в полном объёме — на 10 млрд рублей. Спрос при этом составил почти 25 млрд рублей.

Согласно ранее опубликованном плану заимствований, Минфин намеревался за три аукционных дня в сентябре разместить ценные бумаги в общей сложности на 40 млрд рублей.