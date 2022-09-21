Приштина, Сербия, 21 сентября 2022, 18:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 сентября прокомментировал ранее опубликованные СМИ сообщения о готовящихся на него покушениях.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик рассказал, что в 2021 годом на него готовились три покушения.
По словам Курти, он не сообщал общественности о покушениях, поскольку это помешало бы следствию.
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