Приштина, Сербия, 21 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 сентября прокомментировал ранее опубликованные СМИ сообщения о готовящихся на него покушениях.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик рассказал, что в 2021 годом на него готовились три покушения.

Альбин Курти «Я не знаю, насколько я в безопасности, но я пытаюсь подчеркнуть, что чувствую себя в безопасности. Уровень моей безопасности зависит от органов безопасности, которые предпринимают соответствующие меры. Я, действительно, знал о планах тех трех покушений, но даже из той информации, что была выложена, вы знаете, что целью было запугивание населения и дестабилизация страны».

По словам Курти, он не сообщал общественности о покушениях, поскольку это помешало бы следствию.