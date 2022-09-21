Грозный, , 18:23 — REGNUM Призывающие протестовать против частичной мобилизации на самом деле являются врагами народа, заявил 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации… Решение в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа», — сказал Кадыров.

Таких людей, посоветовал глава Чечни, хорошо бы отправить в зону спецоперации.

«И дальше будет видно, на кого они работают и что на самом деле хотят», — добавил Кадыров.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать порядка 300 тыс. военнослужащих из запаса.

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