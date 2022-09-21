Махачкала, , 18:16 — REGNUM В Дагестане поддержали решение президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации. В республике уже создана комиссия по мобилизации. Её возглавил глава республики Сергей Меликов.

Сергей Меликов President.e-dag.ru

«В Дагестане, как и во всех регионах, создаётся комиссия по мобилизации, которую я возглавлю лично. <…> Знаю, дагестанцы всегда были хорошими воинами. Уверен, и сейчас наши ребята защитят мир от нацизма, как это сделали наши деды в далёком 1945 году!» — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Руководитель Дагестана назвал решение президента Путина «взвешенным и абсолютно оправданным», так как «Запад не перестает снабжать киевский режим техникой и наёмниками, вынашивая милитаристские планы по ослаблению российского государства».

Оставаться в стороне, когда для нашей родины создается прямая угроза, жители Дагестана, как и всей России не могут, подчеркнул глава республики.