Махачкала, 21 сентября 2022, 18:16 — REGNUM В Дагестане поддержали решение президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации. В республике уже создана комиссия по мобилизации. Её возглавил глава республики Сергей Меликов.
Руководитель Дагестана назвал решение президента Путина «взвешенным и абсолютно оправданным», так как «Запад не перестает снабжать киевский режим техникой и наёмниками, вынашивая милитаристские планы по ослаблению российского государства».
Оставаться в стороне, когда для нашей родины создается прямая угроза, жители Дагестана, как и всей России не могут, подчеркнул глава республики.