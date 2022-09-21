Москва, , 18:15 — REGNUM В Госдуме готовы внести изменения в законодательство в случае, если банки и микрофинансовые организации не прислушаются к рекомендациям Центрального банка по введению кредитных каникул для мобилизованных граждан, отметил вице-спикер палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).

Сергей Неверов Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул. Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что будут разработаны механизмы защиты мобилизованных граждан, которые имеют ипотечные кредиты.

«Правильная и своевременная инициатива Центробанка, которая позволит поддержать мобилизованных граждан и их семьи, не допустить негативных последствий из-за невозможности, в том числе технической (не везде будет возможность перевести деньги), своевременно произвести выплаты по ипотеке и другим кредитам. Надеюсь, что банки и микрофинансовые организации прислушаются к рекомендациям ЦБ РФ. А если нет, то мы внесем соответствующие изменения в законодательство», — отметил Неверов в своем телеграм-канале.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксаков предложил ввести кредитные каникулы для мобилизованных граждан