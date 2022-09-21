Москва, 21 сентября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Это первое подобного рода мероприятие, никогда раньше университеты не проводили презентации в стенах СФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

В состав делегации вошли ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, председатель парламентского комитета Республики Южная Осетия по внешней политике и межпарламентским связям, сопредседатель комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и парламента Южной Осетии Заза Дрияев, проректор по учебной работе ЮОГУ Станислав Гобозов, руководитель медиахолдинга ЮОГУ Алла Джиоева, режиссер «ЮОГУ ТВ» Карина Газаева, студентка ЮОГУ Камила Якубова.

Презентация состоялась по инициативе ректора ЮОГУ Вадима Тедеева. Югоосетинский парламентарий Заза Дрияев от имени президента РЮО Алана Гаглоева передал слова приветствия участникам презентации юго-осетинского вуза, отметил, что в Южной Осетии в этот день широко отмечают День Республики, в связи с чем презентация единственного высшего учебного заведения в СФ в столь важный день приобретает особую значимость.

Глава комитета по внешнеполитическим и межпарламентским связям поприветствовал российских коллег и от имени председателя парламента Республики Южная Осетия Алана Алборова, выразив от его имени уверенность в продолжении и углублении взаимодействия и дружественных связей.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поблагодарил сопредседателя межпарламентской комиссии Сергея Цекова за поддержу инициативы руководства ЮОГУ о проведении презентации университета в верхней палате Федерального собрания России, председателя комитета по науке, образованию и культуре СФ Лилию Гумерову за возможность обсуждения рабочих вопросов в рамках заседания Комитета.

Во время презентации был продемонстрирован фильм о ЮОГУ. В своем докладе ректор ЮОГУ Вадим Тедеев рассказал об истории, жизни и деятельности университета на современном этапе.

Руководитель вуза обозначил вопросы, требующие совместной проработки и решение, в частности: ежегодное выделение целевых мест в аспирантурах вузов РФ, возможность прикрепления к кафедрам российских вузов; пополнение библиотечного фонда ЮОГУ, бесплатный доступ к крупнейшим научным библиотекам РФ; предоставление возможности сотрудникам ЮОГУ печататься в рецензируемых научных изданиях России; бесплатные курсы повышения квалификации сотрудникам ЮОГУ в научных и образовательных заведениях России; создание условий для более активного участия студентов ЮОГУ в молодежных форумах РФ, в том числе в культурных и спортивных мероприятиях. Вадим Тедеев обратил внимание сенаторов и на вопрос совместных проектов с российскими коллегами, среди которых отметил эффективное взаимодействие в рамках конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых совместно Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Республикой Южная Осетия (РЮО).

Он отметил, что в связи с тем, что РФФИ в 2022 году отменил конкурс на научные проекты, было приостановлено финансирование конкурсной программы РФФИ — Южная Осетия. Председатель комитета Лилия Гумерова заверила Вадима Тедеева, что конкурс РФФИ продолжит свое существование, но уже под началом Российского научного фонда (РНФ) с обновленными условиями, под названием: «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

Глава комитета по науке, образованию и культуре со своей стороны отметила, что приложит максиму усилий, «чтобы конкурс РФФИ — Южная Осетия сохранил преемственность, но уже в новом формате РНФ-Южная Осетия». В ходе презентации руководством комитета были даны соответствующие поручения по решению всех вопросов, рассматриваемых на заседании комитета.

Во время визита югоосетинской делегации в СФ состоялись также встречи с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации-представителем от исполнительной власти РСО-Алания Таймуразом Мамсуровым, президентом Международной общественной ассоциации благотворительных фондов «Мама», член Общественной палаты РФ Раисом Антагуловым, который после августа 2008 года привез в Южной Осетии десятки тонн гуманитарной помощи и другими.