Севастополь, , 18:08 — REGNUM Повестки в рамках частичной мобилизации получат 3-4% граждан, находящихся в запасе, сообщил губернатор Михаил Развожаев журналистам 21 сентября.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Речь идёт о частичной мобилизации. Призываются отдельные военно-учётные специальности, наиболее необходимые в вооружённых силах. По Севастополю — это 3-4% от тех, кто официально находится в запасе. Исходя из этой цифры, первой задачей стоит точный отбор для решения определённых задач, которые стоят перед вооружёнными силами. Прежде всего будут призываться люди, прошедшие службу и имеющие нужную военно-учетную специальность. В приоритете те, у кого есть реальный боевой опыт», — сказал губернатор.

Повестки начнут доставлять уже вечером 21 сентября. С 22 сентября будет работать колл-центр по номеру 112 для ответов на вопросы родственников и призывников.

Глава региона также сообщил, что военкоматы получают множество звонков от севастопольцев с вопросами, как пойти служить, ещё до получения повесток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе сформирована комиссия по обеспечению исполнения указа президента о частичной мобилизации, её возглавил губернатор.