Севастополь, 21 сентября 2022, 18:08 — REGNUM Повестки в рамках частичной мобилизации получат 3-4% граждан, находящихся в запасе, сообщил губернатор Михаил Развожаев журналистам 21 сентября.
Повестки начнут доставлять уже вечером 21 сентября. С 22 сентября будет работать колл-центр по номеру 112 для ответов на вопросы родственников и призывников.
Глава региона также сообщил, что военкоматы получают множество звонков от севастопольцев с вопросами, как пойти служить, ещё до получения повесток.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе сформирована комиссия по обеспечению исполнения указа президента о частичной мобилизации, её возглавил губернатор.