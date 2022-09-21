Тюмень, , 18:07 — REGNUM На Тюменском промышленно-энергетического форуме TNF отменили развлекательную программу. Об этом 21 сентября сообщили в телеграм-канале TNF его организаторы.

«Сегодня наши сердца и души с президентом и нашей страной. Сегодня нам всем, как никогда, важно быть вместе. Информируем вас о том, что культурно-развлекательная программа форума отменена», — говорится в заявлении.

«РБК Тюмень» сообщает, что в развлекательную программу входили концерт с участием Григория Лепсa, шоу театрa и огня, дегустация устриц и морских ежей.

Тюменский промышленно-энергетический форум TNF в 2022 году проходит с 20 по 23 сентября. С этого года он обрёл федеральный статус. По данным оргкомитета, на форум зарегистрировалось рекордное количество участников — 7484 человека. На посещение выставки TNF — 4880. Это на 60% больше, чем в 2021 году.