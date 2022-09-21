Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге состоялось открытие пятого Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood EXPO Russia 2022. В рамках выставки Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) представила стенд с моделями рыбопромысловых судов, которые строятся на предприятиях корпорации по программе «квоты под киль». Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба ОСК.

Дарья Драй ИА REGNUM Винт морозильного траулер-процессора Капитан Соколов на судостроительном заводе Северная верфь

В день открытия выставки площадку посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Гостям были представлены модели большого морозильного рыболовного траулера-процесса (строительство 10 судов ведет «Северная верфь»), среднего ярусолова-процессора (строительство четырех судов ведет «Северная верфь»), большого морозильного рыболовного траулера (проектант — КБ «Вымпел»), рыболовного морозильного траулера-процессора (проектант — КБ «Вымпел», строительство шести судов ведут «Адмиралтейские верфи») и среднего траулера-сейнера (строительство трех судов завершил ПСЗ «Янтарь»)», — указано в сообщении.

Ранее Алексей Рахманов, генеральный директор ОСК, на пленарной сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение» в рамках Восточного экономического форума заявил, что надо смотреть в длинную. Горизонт до 2035 года в судостроении — это мелковато. По его мнению, надо смотреть за горизонт 2050 год и выстраивать меры господдержки отрасли таким образом, чтобы производимая продукция нашла свое место на внешнем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, позицию ОСК по созданию необходимых для освоения Арктики и Северного морского пути объектов и судов представил Василий Бойцов, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию ОСК, на Международной выставке-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа OMR-2022.

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