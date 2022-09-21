Москва, 21 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Российский космический корабль «К. Э. Циолковский» типа «Союз МС» с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным, и астронавтом NASA Франциско Рубио отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а», сообщает 21 сентября ТАСС.

Орбита

Корабль должен пристыковаться к российскому сегменту МКС около 20:11 мск. До этого времени «К. Э. Циолковский» совершит два витка на околоземной орбите.

Отмечено, что это первый перекрестный полет с США.

Кроме космонавтов, корабль «К. Э. Циолковский» доставит на МКС порядка 120 кг различного груза.