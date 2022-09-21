Казань, , 18:03 — REGNUM Госдума может принять законопроект по внедрению исламского банкинга в России в трех чтениях до конца 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил в ходе Международного банковского форума глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты как рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Татария, Башкирия, Чечня и Дагестан будут пилотными регионами по реализации исламского банкинга в России.

«Я на себя беру обязательство до конца года его принять во всех чтениях и, соответственно, запустить уже со следующего года», — сказал депутат.

По его словам, параллельно с Минфином будут отрабатываться налоговые вопросы. Аксаков добавил, что законопроект дает возможность правительству РФ продлить двухлетний пилот без изменения в законодательство.

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