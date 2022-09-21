Бухарест, 21 сентября 2022, 18:03 — REGNUM Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация может «негативно повлиять» на дальнейшее развитие взаимоотношений между Москвой и Евросоюзом. Об этом 21 сентября заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Клаус Йоханнис
Клаус Йоханнис
European People's Party

По словам Йоханниса, официальный Бухарест «с тревогой следит за развитием ситуации в РФ». «Мы опасаемся растущей военной мощи России и выступаем за скорейшее урегулирование обстановки на территории бывшей УССР», — сказал Йоханнис.

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ назвал процесс частичной мобилизации резервистов в России «внутренним делом Москвы».

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