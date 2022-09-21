Белград, 21 сентября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Глава депутатской фракции Народной партии в парламенте Сербии Мирослав Алексич 21 сентября потребовал от президента Александра Вучича направить идентичные письма президентам России и Китая — Владимиру Путину и Си Цзиньпину с просьбой ветировать попытку сепаратистского Косово вступить в ООН.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

По словам Алексича, западная дипломатия усиливает дипломатическое давление на сербские власти, требуя от них согласиться на вступление сепаратистского Косово в ООН, и поэтому очень важно, чтобы лидерам России и Китая как можно скорее были направлены соответствующие официальные обращения.

Алексич предложил текст письма, которое Сербия могла бы направить российскому и китайскому руководству, и в котором говорится, что Белград «решительно сопротивляется международной легитимизации так называемого Косово и что он продолжит это делать и впредь».

«Поэтому я Вас прошу, чтобы если вопрос членства так называемого Косово в ООН будет внесен в повестку дня СБ этой организации, Российская Федерация (Народная Республика Китай) остановили любую подобную инициативу, используя права и инструменты, которыми они располагают как постоянные члены СБ ООН, включая право вето», — процитировало информационное агентство «Бета» текст письма, предложенного Народной партией.

Напомним, что ранее издание AlbanianPost опубликовало содержание якобы новой французско-германской инициативы по Косово и Метохии, которая подразумевает, что от Сербии в ближайшие десять лет Запад не будет требовать формального признания Косово, но зато Белград не должен препятствовать вступлению Косово в международные организации, включая ООН.