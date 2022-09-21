Еманжелинск, Челябинская область, , 18:00 — REGNUM В Челябинской области житель Еманжелинска предстанет перед судом за убийство двоих человек. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в середине декабря у него возник конфликт с двумя собутыльниками. В результате гражданин нанёс им множественные удары по туловищу и голове. В результате его оппоненты скончались.

Теперь ему предстоит отвечать за двойное убийство с особой жестокостью. Материалы уголовного дела направлены в областной суд.