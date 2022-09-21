Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Ленинградский областной суд на втором заседании по делу о геноциде на территории региона в годы Великой Отечественной войны допросил поисковиков, работающих на местах боёв, и других экспертов. В рамках заседания были изучены зверства нацистов в Гатчине, передает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM.

t. me/lenobladminka Останки убитых в годы войны в Ленобласти.

Напомним, 19 сентября суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона.

На втором заседании суда историки представили доказательства зверств нацистских преступников. Так, благодаря письменным показаниям свидетелей и участников тех событий, сохранившимся в архивах, удалось установить отдельные места массовых захоронений жертв: на территории парка Сильвия в Гатчине, где обнаружены останки 126 человек; на месте Лужского пересыльного лагеря военнопленных «Дулаг 320» нашли останки 130 человек.

Также удалось документально установить, что в психиатрической больнице им. Кащенко немцы умертвили 850 пациентов с помощью инъекций. Тела заставили сжигать военнопленных, которых фашисты затем также сожгли заживо. А в доме инвалидов в Макарьевской пустыни карательный отряд, состоявший из из финнов и эстонцев, расстрелял 240 инвалидов и медсестру, пытавшуюся их защитить. В лагере «Дулаг-154» в Гатчине оккупанты погубили не менее 80 тысяч военнопленных.

Суд опросил историка, главного архивиста Ленинградского областного государственного архива в Выборге Геннадия Москвина, старшего научного сотрудника отдела «Института обороны и блокады Ленинграда», кандидата исторических наук Станислава Бернева и руководителя поискового отряда «Искра» Гатчинского района Ленобласти Андрея Клементьева.

Так, Москвин рассказал о переводчике из Гатчины, сотруднике Гатчинского СД (служба безопасности СС, — прим. ред.) Николае Рудченко (Рутченко), который руководил и лично принимал участие в расстрелах советских граждан и партизан. О нем эксперт узнал из архивных материалов, которые изучал, и выяснил, что военный преступник проживает в Париже. Несмотря на свой преклонный возраст, Рудченко писал и публиковал в России книги об истории белого движения.

Клементьев в свою очередь рассказал, как немецко-фашистские оккупанты маскировали места массовых расстрелов, чтобы скрыть конкретную цифру загубленных ими мирных жителей Ленобласти и советских военнопленных.

«Среди останков времен Великой Отечественной войны, найденных на территории парка «Сильвия» в Гатчине, были даже дети», — добавил поисковик.

В свою очередь Станислав Бернев уточнил, что на территории Ленобласти в годы войны было 69 лагерей различного типа: переселенческих, карательных, гражданских, военнопленных и многих других. Самый страшный лагерь, где, по имеющимся данным, погибло около 80 тыс. человек, «Дулаг 154» (лагерь для военнопленных и концентрационный лагерь на территории Гатчины, — прим. ред.).

Выслушав экспертов, суд объявил перерыв до 26 сентября.