Новосибирск, 21 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Учитывая, что ряд областей на территории бывш. УССР выразили желание воссоединиться с Россией, то после референдума потребуются большие силы и средства, чтобы «вышибать» оккупантов оттуда и «тем самым освободить территорию России от супостатов». Такое мнение высказал вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, комментируя новость о частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его мнению, частичная мобилизация в регионе пройдёт в установленные сроки.

«Скорее всего, и добровольцы, и тех, кого призывают, будут идти одним потоком, — цитирует сайт VN.ru Панферова. — Мы на каждом шагу говорим, что в своё время сибиряки Москву отстояли, и сейчас сибиряки снова покажут свою готовность проявить беспримерное мужество при изгнании врага с нашей территории».

Отметим, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе готовы сформировать новые именные батальоны для участия в специальной военной операции.

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