Воронеж, 21 сентября 2022, 17:54 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался в поддержку решения о частичной мобилизации, в регионе уже приступили к исполнению указа президента. Об этом губернатор написал 21 сентября в телеграм-канале.
Он уточнил, что исполнением указа президента будет заниматься специальный рабочий орган, в который вошёл суженный состав правительства региона — как и с начала СВО, этот орган будет координировать действия ведомств, оказывать содействие со стороны органов власти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев сообщил о создании в регионе межведомственного органа для исполнения решений президента о мобилизации, под председательством губернатора.