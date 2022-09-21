Воронеж, 21 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался в поддержку решения о частичной мобилизации, в регионе уже приступили к исполнению указа президента. Об этом губернатор написал 21 сентября в телеграм-канале.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Поддерживаю сегодняшнее обращение президента и его указ о частичной мобилизации. Вижу, что это находит отклик и у воронежцев», — написал Гусев.

Он уточнил, что исполнением указа президента будет заниматься специальный рабочий орган, в который вошёл суженный состав правительства региона — как и с начала СВО, этот орган будет координировать действия ведомств, оказывать содействие со стороны органов власти.

«Текущие меры по началу частичной мобилизации сегодня нами уже начаты. Вместе с этим, уверен, что и министерство обороны, и военкоматы будут выполнять работу исключительно в логике тех вызовов, которые сегодня есть перед Россией», — уточнил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев сообщил о создании в регионе межведомственного органа для исполнения решений президента о мобилизации, под председательством губернатора.