Ярославль, 21 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Ярославской области создан штаб по частичной мобилизации. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Сборный пункт в Ярославле

«Принимаем все необходимые решения на уровне области для выполнения задачи, которую поставил Президент Российской Федерации. Создали штаб по частичной мобилизации, обсудили конкретные вопросы с военным комиссариатом и представителями силовых ведомств. Окажем содействие и всю необходимую поддержку», — заявил Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в своем указе определил глав субъектов федерации как ответственных за проведение частичном мобилизации в регионе.