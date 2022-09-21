Йошкар-Ола, , 17:51 — REGNUM Призывная комиссия по частичной мобилизации в Марий Эл действует под руководством главы республики Юрия Зайцева. Через военные комиссариаты уже начато оповещение той категории граждан, которая подлежит частичной мобилизации, правительство региона обеспечит всю необходимую работу в данном направлении, написал глава республики в своем telegram-канале.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я всецело поддерживаю решения, озвученные Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным в сегодняшнем выступлении. Президент четко обозначил, что речь идет о неотложных шагах «по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять своё будущее и об агрессивной политике части западных элит», — подчеркнул Зайцев.

Он заверил, что указ главы государства об обеспечении призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации будет исполнен в том количестве и в сроки, которые Министерство обороны РФ определило для Марий Эл. В обязательном порядке перед несением службы мобилизованные будут отправлены на дополнительную подготовку в учебный центр Минобороны РФ.

«Считаю, что каждый гражданин нашей Родины обязан встать на ее защиту. Исторически во все сложные периоды наш народ демонстрировал сплочение и консолидацию общества, так будет и на этот раз», — уверен Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Марий Эл говорил, что подготовка добровольцев для участия в специальной военной операции на территории бывш. УССР в республике уже ведется. В зону спецоперации уже отправились около 500 жителей региона. Также было принято решение о доукомплектовании подразделений воинских частей еще на 250 добровольцев в интересах Министерства обороны РФ.

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