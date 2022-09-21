Вашингтон, 21 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Речь, написанную для выступления на ГА ООН американского президента Джо Байдена, скорректировали после заявления президента России Владимира Путина, пишет 21 сентября Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По данным источников в президентской администрации, в речь, которую должен зачитать Байден с трибуны Генассамблеи, «вносятся срочные поправки в связи со сделанным Путиным заявлением».

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Напомним, в своём обращении к российскому народу 21 сентября Путин поддержал референдумы в Донбассе и в двух областях на территории б. УССР. Также прозвучали слова о ядерном оружии, которые в США восприняли как очень важные.